Počinje nova pomoć države: Prijavljivanje za čak tri vrste vaučera

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da od danas pacijenti ili porodice pacijenata sa retkim bolestima mogu da se prijave za tri vrste vaučera.

"To je jednokratna finansijska pomoć od 25.000 dinara, vaučeri u apotekama u iznosu od 35.000 dinara i vaučeri za rehabilitaciju u banjama u iznosu od 50.000 dinara. To je još jedna dodatna stvar gde mi pokazujemo brigu o ljudima", izjavila je Brnabić na TV Hepi. Ona je podsetila da od 2. do 10. februara kreće isplata uvećanih penzija od 14,8 procenata i ocenjuje da su to "prve značajno veće penzije".