Arteta: Vratili smo se u šampionsku trku

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da su njegovi igrači odigrali fenomenalno u pobedi protiv Liverpula.

On smatra da ih je ta pobeda vratila u borbu za šampionsku titulu u Premijer ligi. "Veoma sam srećan. Ovo je bila važna utakmica koja je diktirala gde smo i gde ćemo biti. Ono što su igrači prikazali bilo je fenomenalno. Kada to urade, onda i ja moram da uložim energiju u to. Navijači su izvukli najbolje iz svakog igrača danas", rekao je Arteta za Bi-Bi-Si (BBC). Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu Liverpul 3:1, u utakmici 23. kola Premijer lige i