Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije najavljuju tročasovne blokade

KOSOVSKA MITROVICA - Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije najavili su da će danas od 12 do 15 časova blokirati saobraćaj “svim vozilima koje voze Albanci preko Merdara, prema Kuršumliji, Nišu, Beogradu i dalje prema Subotici, odnosno širom Srbije do daljnjeg”, zbog kako kažu "terora i zuluma“ politike Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na KiM.

"Blokada puta će biti svakog ponedeljka u trajanju od tri sata od 12 do 15 časova, i to do prestanka svakodnevnog terora nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. Teror koji preživljava srpski i ostali nealbanski narod, postao je nepodnošljiv i vrlo je blizu sukoba sa nesagledivim posledicama“, navodi se u saopštenju Udruženja raseljenih Srba, okupljenih oko Inicijativnog odbora Srba iz Podujeva i sa Kosova I Metohije. Zahtevaju od predsednika Srbije Aleksandra