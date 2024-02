Netanjahu odbio, ništa od mira: "Nastavljamo do kraja"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je ponudu Hamasa za prekid vatre kako bi se obezbedio povratak talaca koji se drže u opkoljenoj enklavi.

On je kao razlog naveo da je pobeda u Gazi na dohvat ruke. ''Na putu smo ka potpunoj pobedi. Ona je tu, na dohvat ruke'', rekao je Netanjahu na konferenciji za medije i dodao da predviđa da će rat biti gotov za ''nekoliko meseci'', a ne nekoliko godina, prenosi Tajms of Izrael. Ponovio je da su ciljevi Izraela u ratu ''uništenje Hamasa, vraćanje talaca i stvaranje situacije da Pojas Gaze više ne bude pretnja po Izrael''. On je dosadašnje delovanje izraelske vojske