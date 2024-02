Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena

BEOGRAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji, kao i na planinama povremeno i jak. Najniža temperatura od -3 do 7, najviša dnevna od 16 do 22 stepeni. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 , najviša dnevna oko 19 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u toku cele