Hrvatima se posrećilo – protiv Kine za plasman na OI i meč sa Srbijom

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske igraće u osmini finala Svetskog prvenstva u Dohi protiv Kine, koja je savladala Brazil 10:8 u okviru grupe B.

Kinezima je to bila prva pobeda na turniru, dovoljna za treće mesto i prolaz u nokaut fazu. Osim Kine u osminu finala prošla je i Francuska, dok su Grci, nakon tri pobede, izborili direktan prolaz u četvrtfinale. Pobendik meča Hrvatska - Kina, osim što će se plasirati na Olimpijske igre u Parizu ove godine, igraće protiv Srbije u narednoj rundi svetskog prvenstva. Kineki vaterpolisti su do velike pobede došli nakon preokreta u drugoj i trećoj četvrtini. Do tada,