Stiže preokret: Najavljena promena temperature za Srbiju

U Srbiji će u subotu biti umereno do potpuno oblačno vreme i dalje natprosečno toplo uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.

On će najjači biti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, gde se povremeno očekuju i olujni udari, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod. Slaba kiša padaće na jugozapadu zemlje, a posle podne i uveče tek ponegde i na severu i istoku Srbije, a temperature će se kretati od tri do 22 stepena. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i dalje natprosečno toplo uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se