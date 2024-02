Holandska ministarka Olonger: Putin "trlja ruke" zbog Trampovih izjava

Izjava bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa da Vašington možda nece braniti saveznike iz NATO je upravo ono što predsednik Rusije Vladimir Putin voli da čuje.

Ovo je izjavila danas holandska ministarka odbrane Kajsa Olongren. "Iskreno govoreci, mislim da je to upravo ono što Putin voli da čuje. Naša snaga je naše jedinstvo. A ako nismo ujedinjeni, to nas čini slabijima. A znamo da je to ono što Putin traži", rekla je ona za Rojters. Podsetila je da nije prvi put da Tramp kaže nešto u tom smislu. "Ali u isto vreme, to je naravno zabrinjavajuce... I mislim da je posebno sada, kada postoje stvarne pretnje zemljama NATO,