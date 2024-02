"Ovo boli, pucali smo sebi u noge"

Kvoterbek San Francisko 49-ersa Brok Pardi bio je neutešan nakon poraza u svom prvom Superboulu karijere.

Kako je istakao posle meča u Las Vegasu, još dugo će ga boleti poraz rezultatom 25:22 u produžetku i tačdaunom koji je Mahoms bacio ka Hardmanu tri sekunde pre kraja susreta. Prethodno su "Najnersi" poveli 22:19 fild golom Džejka Mudija. Ali, Pardi je želeo tačdaun, kojim bi sve bilo rešeno već tada. "Probao sam da dodam do Džej Džeja. To me najviše boli. Znao sam da ćemo postići fild gol, verovao sam u Džejka i svom specijalnom timu. Međutim njihov napad je veoma