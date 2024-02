Skup Srba u Kosovskoj Mitrovici: Počelo okupljanje, prisutni i pripadnici Srpske liste

Na poziv Saveza penzionera Kosova i Metohije u severnom delu Kosovske Mitrovice održava se protest povodom odluke Centralne banke Kosova o ukidanju dinara.

Protest je zakazan za 12 časova, a podržale su ga stranek Srpska lista i Srpska demokratija. Pred početak velikog opštenarodnog protestnog skupa u Kosovskoj Mitrovici okupljeni su građani u velikom broju, prenosi KoSSev. Masa ljudi prostire se duž celog šetališta, od trga Knezu Lazaru do trga Braća Milić. Procenjuje se da skupu prisustvuje preko hiljadu ljudi, sa tendencijom da će se broj i povećavati – od najmlađih do penzionera.