Počelo suđenje Aleksandru Jovičiću: Negirao optužbe za trgovinu uticajem

Suđenje nekadašnjem predsedniku beogradske opštine Palilula Aleksandru Jovičiću i još devetoro okrivljenih za trgovinu uticajem počelo je u utorak, 13. februara, pred Višim sudom u Beogradu.

I danas je Jovičić, kao i na saslušanju tokom istrage, negirao krivicu. 'Nikada ni od koga nisam tražio ništa protivzakonito“, rekao je Jovičić danas pred sudom. Jovičić se, prema optužnici, tereti da je, dok je bio predsednik opštine Palilula, uzimao mito u iznosu od 10.000 do 60.000 evra kako bi omogućio nezakonitu legalizaciju objekata i to u periodu od juna 2016. do novembra 2018. godine. Uhapšen je 1. juna 2021. godine, a nakon dva meseca pritvora, pušten je