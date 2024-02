Ministar "grmi": Ovo znači rat

Izrelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir izjavio da raketni napad na bazu štaba severne komande u gradu Safed na severu zemlje znači rat.

"Ovo nije povremen upad, to je rat. Vreme je da ostavimo iza sebe 'koncepciju i na severu takođe", napisao je Ben Gvir na društvenoj mreži X. On je, kako prenosi "Tajms of Izrael" pozivajući se na kanal 12, zahtevao hitan sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi razgovarali o eskalaciji nasilja na severu te zemlje. Poziv na oštar odgovor Izraela na napad na Safed uputio je i izraelski opozicioni političar Avigdor Liberman. "Crvena linija se