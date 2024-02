"Nikada ne bi digao ruku na sebe": Potresna ispovest majke nastradalog muškarca kod Niša

S.S. (33) poginuo je juče u niškom naselju Gornja Vrežina kada ga je udario voz koji se kretao prugom Niš - Svrljig. Neutešna majka Valentina ispričala je šta se desilo kobnog dana, i sa kakvim problemima se njen sin suočavao.

"On je bio divno dete. Uvek veseo, spreman svima da pomogne. Neki to nisu znali da cene. Pojedini poslodavci su se nad njim iživljavali. Lomili su mu telefon, nisu davali platu. Nisu znali da ga poštuju, a bio je divno dete, čovek, prijatelj", priča majka nastradalog S.S., prenosi Blic. Kako kaže poslednji put se videla sa njim, juče nekoliko sati pre tragedije. "Rekao je kevo idem ja malo da prošetam. Otišao je do igrališta, a u blizini se nalazi pruga. Nosio je i