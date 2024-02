Nisam ja policajac Oglasio se organizator žurke na kojoj je došlo do trovanja špiritusom: Ne mogu a da utičem na to ko može da uđe u lokal

N. B. koji je bio organizator žurke u beogradskom klubu "Siner", gde se u noći između srede i četvrtka alkoholom otrovalo 33 dece, i to 12 njih ispod 15 godina, rekao je da će na pitanja odgovarati pred nadležnim organima.

N.B. je rekao da ne želi da se oglašava i negodovao je što je pozvan na telefon. Ja sam samo posrednik u žurci koja se desila to veče, naveo je N. B. Nakon što mu je postavljeno pitanje, rekao je da će da odgovori nadležnim organima i da su ga pozvali na razgovor. Priznao je i da je bio u klubu to veče, kao i da "ne može on da utiče na to ko će da dođe u lokal". Nisam policajac koji traži dokumenta. To je bila privatna proslava, piće je kupljeno u klubu. Deca su