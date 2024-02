Partizanovi debitanti na visini liderske pozicije na tabeli: Goh kao kod kuće

Ubedljivom pobedom protiv IMT-a (5:2), Partizan je i u 21. kolu odbranio poziciju na vrhu piramide srpskog fudbala. Kuriozitet kvalitetne utakmice vredan poštovanja bio je u osnovi trougla debitanata Kovačević – Kastiljo – Goh. Sva trojica debije su oplemenili golovima.

- Raduje me to što su svi debitanti dali golove i postali odmah, na neki način, ljubimci navijača –prokomentarisao je učinak debitanata trener Partizana Igor Duljaj. - Hvala svima koji su došli da nas podrže u borbi za bodove. Ima još dosta da se radi. Najvažnijeje da smo osvojili još tri boda i to kao rezultat dobre igre. Istina, ne toliko dobre tokom svih 90 minuta. Ima još dovoljno prostora za napredak. Posle Kovačevića i Kastilja, u poslednjem minutu utakmice i