Lebron ispričao "vic" – Jokić i Dončić "popadali" od smeha VIDEO

Za Nikolu Jokića, Luku Dončića i Lebrona Džejmsa se zasigurno može reći da se bolje zabavljaju van, nego na terenu tokom NBA Ol-star utakmice.

Istina, i više su vremena proveli na klupi, nego na parketu. Ali su to zajedničko vreme van igre dobro iskoristili. Lebron Džejms igra, naime, svoj 20. Ol-star meč u 21. NBA sezoni i to je jedna od glavnih tema ovog događaja u Indijanapolisu. S tim u vezi, popularni "kralj" je Nikoli Jokiću ispričao svojevrsni "vic". "Bili smo ja, Vilt Čemberlen, Bob Kuzi, Dr Džej... To je bio moj prvi Ol-star, mislim da je to bilo 1968. godine", rekao je Lebron. Jokić se smejao, a