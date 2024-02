"Nikola Jokić na Ol-staru – to je čista komedija" VIDEO

Nikola Jokić se nije preterano istakao u prvom poluvremenu NBA Ol-star meča u Indijanapolisu.

To je njegov šesti nastup u najatraktivnijoj utakmici sezone, od kako je deo NBA, ali što bi rekli Amerikanci, to ni njegova "šoljica čaja". U prvom poluvremenu je upisao osam laganih poena, uz po dve asistencije i skoka. Poslednji koš u finišu druge deonice bio je u kontri kada je krenuo na zakucavanje, ali se u poslednjem trenutku "predomislio". Samo je položio loptu u koš, u vrlo neobičnom prodoru. Mnogi su primetili da to nije bio uobičajeni, školski dvokorak.