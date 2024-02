VIDEO: Sudar dva kamiona kod Šimanovaca, zbog udesa kolaps na auto-putu

Dva kamiona sa prikolicama sudarila su se danas oko 9 časova na auto-putu kod Šimanovaca.

Jedno lice požalilo se na povredu, a nema teže povređenih. Na ovoj deonici se stvorio potpuni kolaps i sve stoji. Delovi šlepera rasuti su po putu, a magla dodatno otežava situaciju. U toku je uviđaj.