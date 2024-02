Maša Radojević prvak centralne Srbije

Na drugom kolu prvenstva Plivačkog saveza centralne Srbije u konkurenciji 302 plivača iz 19 klubova, nastupilo je sedam plivača Valisa, predvođenih trenerom Branislavom Kovačevićem.

Najuspešnija je bila Maša Radojević koja je u disciplini 50m delfin stigla do titule kadetskog prvaka, a u disciplinama 100m leđno i 100m slobodno stigla je do titule kadetske vicešampionke. Andraj Milivojević je bio uspešan u disciplini 100m slobodno sa osvojenom srebrnom medaljom, dok je u disciplini 100m leđno stigao do bronzane medalje. Svoja najbolja vremena i dobar nastup imali su i: Đorđe Živković, Andrijana Marić, Emilija Krstajić, Đurđa Jovančić i Matija