Potresna svedočenja roditelja dece ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar": Krili su da imaju bolesno dete da ne bi ugrozili svoj ugled

Svedočenjem porodica žrtava u Višem sudu u Beogradu, danas, 22. februara, nastavljeno je suđenje u parničnom postupku protiv porodice Kecmanović, odnosno majke, oca i dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar” ubio devet vršnjaka i čuvara i ranio još šest osoba.

Majka jedne od ubijenih devojčica Nina Kobiljski u nastavku svog svedočenja pomenula je Kecmanoviće i rekla da nije bilo ispravno što su držali toliku količinu oružja u kući, kao ni to što nisu pomogli svom sinu koji je pokazivao znakove da nije dobro. 'On o problemu ne priča, on uzima oružje, puca na glave i tela dece i na taj način leči depresiju i frustracije, na način na koji ga je otac učio', navela je Kobiljski pričajući o maloletniku i dodala da je