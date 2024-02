To je to, stiže u Srbiju. Upaljen i meteoalarm; Ali...

RHMZ izdao najavu da se tokom prepodneva na području Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, kao i na pirem području Beograda, očekuje kiša.

Prema izgledima vremena za danas, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine, ali i vetrovito, sa najvišom temperaturom do 20 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima i sa olujnim udarima, dok će tempertature biti od 1 stepen do 20 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 13 stepeni. Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, dok će se temperature