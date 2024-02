SAD upozorio Izrael da ne ulazi u Rafu bez plana o zaštiti civila; Netanjahu ministrima predstavio plan za posleratnu Gazu

Rat Izraela i Hamasa - 140. dan. Izraelska vojska ne prestaje sa operacijama u svim delovima Gaze, deluje sa kopna, mora i iz vazduha, posebno u oblasti Kan Junisa, na jugu enklave, gde se, kako tvrdi, nalazi primarna baza Hamasa. Palestinski zvaničnici, sa druge strane, tvrde da IDF širom palestinske enklave gađa civilne objekte. Ministri spoljnih poslova 26 evropskih zemalja potpisali su izjavu kojom pozivaju na trenutni prekid vatre u Gazi, upozoravajući na strašne posledice planirane izraelske

07:06 Bajden: Ogromna većina Palestinaca nije Hamas, oni su takođe žrtve njihovog terora Američki predsednik Džozef Bajden napisao je na mreži X da "ogromna većina Palestinaca nije Hamas" i da "Hamas ne predstavlja palestinski narod". "U stvari, oni takođe pate od Hamasovog terorizma. Moramo da budemo jasni u vezi sa tom realnošću", napisao je Bajden. I won't mince words. The overwhelming majority of Palestinians are not Hamas. And Hamas does not represent the