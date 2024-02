Danas oblačno i toplo, temperature do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine ali i vetrovito, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se slaba kratkotrajna kiša očekuje tek ponegde u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima i sa olujnim udarima, dok će temperature biti od jedan do 20 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 13 stepeni. U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno i toplo i vetrovito, dok će se temperature kretati od 11 do 19 stepeni. U narednih sedam dana zadržaće se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 19 stepeni.