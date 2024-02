uživo RAT U UKRAJINI Ukrajina oborila 10 ruskih dronova, članice NATO-a odbile slanje svojih trupa na front

Rat u Ukrajini traje 735 dana. Najveće zemlje NATO pakta odbile su predlog francuskog predsednika Emanuela Makrona da se u Ukrajini eventualno razmeste kopnene snage Alijanse, smatrajući da bi to moglo da dovede do opšte eskalacije sukoba, a tako razmišljaju i u Vatikanu. Za to vreme ruske snage ušle su u još dva sela oko grada Avdejevke odakle su se povukle ukrajinske trupe i nalaze se u ofanzivi, dok Kijev tvrdi da je na istoku oboren još jedan ruski lovac Su-34.