Putin preti Zapadu: Vi ste krivi za rat u Ukrajini, nuklearne snage Rusije u stanju pripravnosti

MOSKVA — Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je u četvrtak godišnje obraćanje o stanju nacije u parlamentu, informišući rusku elitu o ratu u Ukrajini, ruskim nuklearnim kapacitetima, odnosu prema Zapadu i planovima za naredne godine.

On je zapadnim zemljama rekao da rizikuju da izazovu nuklearni rat ako pošalju trupe da se bore u Ukrajini, upozorivši da Moskva ima oružje za napad na ciljeve na Zapadu. "Moraju da shvate da i mi imamo oružje koje može da pogodi mete na njihovoj teritoriji. Sve ovo zaista preti sukobom upotrebom nuklearnog oružja i uništenjem civilizacije. Zar oni to ne shvataju?", rekao je. On je istakao da su strateške nuklearne snage u stanju pune borbene gotovosti za