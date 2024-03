Nastavljeno suđenje Kecmanovićima: Kostin otac ne zna ko je kriv za masakr u Ribnikaru

U Višem sudu u Beogradu danas ispitivanje Vladimira Kecmanovića, oca dečaka koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi.

Osim njega, sudi se i Miljani kecmanović, majci dečaka K.K. Advokat porodica žrtava masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", Ognjen Božović, nakon što je završeno današnje suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanoviću, otkrio je da je Vladimir danas odbio da odgovara na pitanja punomoćnika oštećenih. "Nadam se da će se ta odluka preispitati, to nije ni u skladu sa zakonom. On nema mogućnost da bira. Naravno da je ideja da mi dođemo do istine, u tom smislu ćemo se pripremiti",