Oni se bore za Malme: Poznati svi finalisti Pesme za Evroviziju 2024

Drugo polfinale PZE je završeno, a proglašeno je osam novih finalista.

Odlukom stručnog žirija i publike, to su: Iva Lorens "Dom" Konstrakta "Novo, bolje" Dušan Kurtić "Zbog tebe živim" Zejna "Najbolja" Teya Dora "Ramonda" Milan Bujaković "Moje, tvoje" Nemanja Radošević "Jutra bez tebe" Džordži "Luna Park" Podsetimo, na prvoj polufinalnoj večeri takođe je izabrano osam finalista: Hristina sa pesmom "Bedem" Lena Kovačević sa pesmom "Zovi me Lena" M.I.R.A. sa pesmom "Percepcija" Bojana i David sa pesmom "No, no, no" Breskvica sa pesmom