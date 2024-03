Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda - ishod i dalje neizvestan

BEOGRAD - Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je 19. februara odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazana je za danas, ali je i dalje neizvesno kako će se odvijati i da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Predsednik Privremenog organa grada Aleksandar Šapić zakazao je sudnicu za danas u 10.00 časova. On je juče rekao i da će se obratiti oko 9.45 sati i dati sve informacije, a da će odluka o formiranju vlasti u Beogradu ili održavanju izbora biti doneta do 3. marta kada ističe zakonski rok. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je iz Tirane da će u petak popodne sa kolegama iz Srpske napredne stranke razgovarati o izborima u Beogradu, i dodao da on lično nije