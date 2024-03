Majami na krilima Batlera srušio Jutu – dobra partija Jovića VIDEO

Košarkaši Majami Hita su savladali Jutu Džez, rezultatom 126:120, u okviru NBA lige.

Utakmica je bila neizvesna do samog kraja, ali je Majami u poslednjem kvartalu uspeo da se dočepa trijumfa. Ekipa Hita se nalazi na sedmom mestu Istoka sa 34 pobede i 26 poraza, dok je Juta na 11. poziciji Zapada sa skorom 27-34. "Džezeri" su upisali treći uzastopni poraz. Srpski reprezentativac Nikola Jović je odigrao skoro 19 minuta i za to vreme postigao osam poena uz tri skoka i četiri asistencija. Majami je do pobede predvodio Džimi Batler sa 37 poena, tri