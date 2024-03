Oglasio se poznati sektolog zbog masakra u petrovaradinu Evo šta mogu da znace jezivi simboli koji su pronađeni

Nakon informacija da se na zidovima stana u kom je živeo mladi bračni par koji je skočio sa solitera u Novom Sadu, a u kojem su pronađena beživotna tela njihove dece, nalaze simoboli egipatske mitologije, kao i da policija i tužilaštvo istražuju navode da su L. P. S. i M. P. S. bili pripadnici sekte, oglasio se i naš poznati sektolog Dimitrije Pastuović.

On sumnja da se u ovom slučaju navodno radi o jednoj vrsti satanizma koja je povezana sa egipatskom magijom. - Daj Bože da grešim, ali ovo je naša budućnost, a sve zahvaljujući društvenim mrežama i platformama na kojima mnogi šire priču o energijama, kosmosu, paganskim božanstvima - priča Pastuović. On dodaje i da poštovaoci ovih uverenja šire svoju propagandu i tako uspevaju i da, najpre, zatruju omladinu. -To su zlonamerni ljudi, šire svoje gluposti i truju decu,