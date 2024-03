"Stopa rasta u Srbiji bi 2028. godine mogla da dostigne 4 odsto – više od susednih zemalja"

Smatramo da rast Srbije 2028. godine a možda i ranije može da dostigne četiri procenta, što je više od susednih zemalja.

To je izjavio šef misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Donal Mekgetigen obraćajući se učesnicima 31. Kopaonik biznis foruma. Prema njegovim rečima uslov za to je da se zacrtani programi i reforme sprovode kako treba, da se poštuje fiskalna politika i da se završi rekonstrukcija javnih preduzeća kao što je Elektroprivreda Srbije (EPS). "Smatramo da je ovo ostvarivo zbog tri komponente a to su rad, odnosno koliko ljudi bude radilo, od kapitala i ukupne