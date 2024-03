Predsednik GIK rekao kada je poslednji rok da se raspišu izbori u Beogradu

Predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić izjavio je za RTS da je poslednji rok da se raspišu izbori za odbornike Skupštine Beograda 3. april i da je gotovo nemoguće da izbori za gradske odbornike i odbornike beogradskih opština budu održani istovremeno.

Od ponedeljka teče rok od mesec dana za raspisivanje beogradskih izbora. Po Zakonu o lokalnoj samoupravi to treba da uradi predsednik Skupštine Srbije, ali on još nije izabran. Kako navodi RTS, očekuje se da će se to dogoditi na sledećoj konstitutivnoj sednici republičkog parlamenta, koja je zakazana za naredni utorak. Prvo što bi predsednik mogao da uradi istog ili sledećeg dana jeste da raspiše izbore za Skupštinu grada Beograda. Izbori bi tako mogli da se održe