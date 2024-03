Danas pljuskovi i kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se uveče i noću na jugozapadu i zapadu zemlje, kao i u delovima Šumadije. Na visokim planinama, iznad 1.500 m nadmorske visine, kiša će preći u sneg. Vetar slab promenljiv, na severu zemlje slab do umeren severoistočni, a na jugu jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom i to uglavnom po podne i uveče. Vetar