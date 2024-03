Kremlj: Srbi, braćo...

Srbi su naša braca, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na Svetskom omladinskom festivalu.

"Srbi su naša braca i sestre. Srbi su herojski narod. Njima treba aplaudirati. Posebno Srbima iz Republike Srpske", izjavio je Peskov, dodajući da Republika Srpska nije država, vec entitet, ali da to ne znači da nije narod. "To je narod koji svi treba da poštuju", objasnio je pres-sekretar Kremlja. On je podsetio da je nedavno predsednik Vladimir Putin imao sastanak sa Miloradom Dodikom. "Putin je u potpunosti podržao izbalansiran, čvrst stav Dodika. Ovo je primer