Vučić otkrio: Evo kada će biti doneta odluka o mandataru

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić rekao je da Predsedništvo SNS danas nije donelo odluku o mandataru za sastav vlade.

Kako je naveo, to će biti učinjeno u danima pred nama. Vučić je rekao da se na sednici razgovaralo o mandataru, ali da je predsednik stranke Miloš Vučević predložio da se sačeka još sedam do 10 dana, pa će se onda izaći i sa tom kandidaturom. "Što se mandatara tiče, on mora da bude prvi u timu. Razgovarali smo o tome, ali nismo doneli konačnu odluku, imamo još neke dileme i stvari koje nisu čak ni personalne već sistemske, to bi trebalo da rešimo u danima koji su