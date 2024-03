Jokić zabrinuo bandažom, pa isporučio tripl-dabl u trileru protiv Seltiksa

Košarkaši Denvera savladali su Boston i po drugi put ove sezone rezultatom 115:109 u meču NBA lige.

Neizvestan susret smo gledali u "Bol Areni" gde su jedini Nagetsi uspeli da stignu do dvocifrene prednosti i to od svega 11 poena. Ipak, Boston je bio taj koji je bolje ušao u meč i istakao ulogu favorita na gostujućem terenu u Koloradu. Nezaustavljiv je bio Džejlen Braun za protivničku odbranu, Tejtum je pogađao trojke, ali tim iz Masačusetsa je sve to prosuo u finišu uvodnih 12 minuta. Uz zvuk sirene Džamal Marej je pogodio uz zvuk sirene sa gotovo pola terena i