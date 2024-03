Kraj za Lajovića, Tijafo izborio meč sa Cicipasom

Dušan Lajović je završio takmičenje na Mastersu u Indijan Velsu.

Posle 76 minuta igre srpski teniser je izgubio od 18. nosioca, Amerikanca Frensisa Tijafoa, 6:3, 6:3. Nije to bio meč u kojem su i jedan i drugi blistali, na kraju, Tijafo je bio sigurniji i tako stigao do trećeg kola gde ga čeka Grk Stefanos Cicipas. Tijafo je posle 76 minuta igre završio posao protiv Lajovića za kog se ne može reći da nije imao svoje prilike. Tijafo je u prvom setu poveo sa 2:0, potom je uz drugi brejk stigao do 4:1, ali je lajović vratio jedan