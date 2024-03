Mari: Osećam se kao da me niko ne sluša

Britanski teniser Endi Marijem je poražen u drugom kolu Indijan Velsa od Andreja Rubljova, koji je slavio sa 2:0 u setovima.

Mari već duže vreme nije na najvišem nivou, pa ovakav ishod meča nije bio iznenađenje. Britanac je nedavno istakao da će karijeru završiti nakon leta. Objasnio je šta mu smeta i šta ga čini nervoznim. "Osećam se kao da me niko ne sluša. Mislim, da, planiram da završim na leto. Ne znam šta više mogu - da, ne znam šta bih još trebalo da kažem. Pitaju me o tome već, 18 meseci ili tako nešto, i očigledno je to nešto o čemu sam razmišljao, ali, znate, nisam doneo