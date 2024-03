Bajden izgubio živce: "Taj donosi više štete nego koristi"

Američki predsednik Džo Bajden ocenio je da pristup Benjamina Netanijahua ratu u Gazi "više šteti nego što pomaže Izraelu".

On je to u izjavio u intervjuu koji je juče emitovan. Netanjahu "ima pravo da brani Izrael, pravo da nastavi da progoni Hamas", rekao je Bajden, ali je dodao da "mora obratiti više pažnje na nevine živote koji su izgubljeni kao rezultat preduzetih akcija". "Po mom mišljenju, on donosi više štete nego koristi Izraelu... to je suprotno od onoga za šta se Izrael zalaže. I mislim da je to velika greška", rekao je on u intervjuu za MSNBC. On je dodao da Izrael gubi