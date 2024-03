Novak o Jokiću: Dominirati s takvom lakoćom, to je nestvarno i gledati

Novak Đoković je posle pobede u drugom kolu Indijan Velsa bio gost i na Tenis Čenelu.

Najbolji teniser sveta je pobedio Aleksandra Vukića sa 6:2, 5:7, 6:3 i sada ga čeka meč sa Lukom Nardijem iz Italije. Novak je u kraćem razgovoru za popularni teniski kanal upitan i šta je to u Srbiji posebno da istovremeno ima njega i dvostrukog MVP-a, Nikolu Jokića na vrhu svetskog sporta. "Pitali su me to i ranije... Šta imate to u vodi kod vas? Ne bih da trošim mnogo vremena, ali imam svoje viđenje svega. Nikome ne želim rat, to je najgore što svakom može da se