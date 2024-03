Tramp: Orban je fantastičan lider

MAR-A-LAGO - Bivši predsednik SAD Donald Tramp nazvao je mađarskog premijera Viktora Orbana "fanatastičnim liderom", nakon što ga je ugostio u svojoj rezidenciji u Mar-a-Lagu u američkoj saveznoj državi Florida.

"Nema boljeg, pametnijeg i boljeg lidera od Viktora Orbana. On je fantastičan", rekao je Tramp okupljenima na koncertu u letovalištu na Floridi. Niz video snimaka sa tog događaja objavljen je na Orbanovom Instagram nalogu, preneo je Si-En-En. Tramp je dodao da je predsednik mađarske vlade "nekontroverzna ličnost". "Tako će i biti, i to je cela suština, zar ne? On je pravi šef i ... veliki lider, fantastičan. U Evropi, svetu, poštuju ga. Čast mi je da ga ugostim,