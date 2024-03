Lehečka poslao Rubljova kući VIDEO

Jirži Lehečka, 32. teniser sveta plasirao se u četvrto kolo na Mastersu u Indijan Velsu.

On je napravio iznenađenje pošto je posle 72 minuta igre pobedio petog igrača sveta, Rusa Andreja Rubljova, 6:4, 6:4. Prikazao je 22-godišnji Čeh odličnu igru i zasluženo stigao do osmine finala, a ovo mu je bio drugi trijumf u karijeri nad teniserom iz Moskve. Tamo ga čeka okršaj sa 11. nosiocem, Stefanosom Cicipasom. Lehečka je odlično krenuo, odmah je stigao do brejka i prednosti od 2:0. Čeh je odlično servirao, na 5:3 je imao set loptu na servis Rubljova, ali