Troje povređnih u eksploziji u Čačku: Zbog kvara na instalacijama eksplodirali bojleri, u zgradi nastala havarija

Zbog požara koji je izbio u zgradi u Čačanskih partizanskih odreda u centru Čačka jer je došlo do kvara na elektroinstalacijama, u Opštu bolnicu u Čačku su u toku noći primljene tri osobe, saznaje "Blic".

Kako saznajemo, pacijenti zbog udisanja dima opservirani su u Urgentno prijemnoj službi. Posle terapije i opervacije pušteni su na kućno lečenje. Podsetimo, h avarija se dogodila oko ponoći na elektromreži, a na tri vertikale u objektu električna instalacija se prespojila sa vodovodnom, zbog čega je u velikom broju stanova došlo do eksplozije bojlera. - Bio je strašno, osetila sam dim a već u sledećem trenutku se čula jaka eksplozija, to me probudilo. Ubrzo potom