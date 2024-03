Ceo: kompanije "Hapag-Lojd", jednog od vodećih svetskih okeanskih prevoznika: "Izgledi za globalnu ekonomiju promenili, ali pogled na 2024. sve bolji"

Rolf Haben Jansen, izvršni direktor kompanije "Hapag-Lojd", petog najvećeg okeanskog prevoznika na svetu, kaže za CNBC da ima bolji pogled na trgovinu do kraja 2024. Razgovori sa klijentima i drugim logističkim kompanijama doveli su generalnog direktora za transport do optimističnijeg pogleda na potražnju u drugoj polovini godine nego što je bilo projektovano u prethodnim prognozama.

- Takođe vidimo da su zalihe iscrpljene u mnogim slučajevima i do sada smo videli dobar oporavak nakon kineske Nove godine - rekao je Jansen. "Dakle, bili smo prilično zadovoljni time." Kompanija je ove nedelje prijavila nagli pad svoje neto dobiti u 2023. i smanjila dividendu, što je dovelo do pada akcija. Bio je to treći najbolji profit grupe u istoriji kompanije, iako znatno niži od 2022. godine, koji je bio podstaknut zagušenošću kontejnera i visokim