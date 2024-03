U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, umereno oblačno

BEOGRAD - U Srbiji će danas, 19. marta tokom dana biti pretežno sunčano i hladnije vreme uz malu i umerenu oblačnost, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde će još ujutru i pre podne biti oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Duvaće slab do umeren severni vetar, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, a temperature će biti od minus jedan na severu Vojvodine do 13 stepeni. U Novom Sadu će nakon oblačnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i hladnije ali povremeno uz malu i umerenu oblačnost, sa temperaturama od dva do 11 stepeni.