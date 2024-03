Izrael šalje visoku delegaciju u Vašington da objasni plan za Rafu; Hamas optužuje Izrael da sabotira pregovore

Rat Izraela i Hamasa – 166. dan. Šef Hamasa u Kataru Ismail Hanije optužio je Izrael da sabotira pregovore o primirju nakon napada na najveću bolnicu u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poslaće u Vašington visoku delegaciju kako bi administraciji predsednika SAD predstavili plan za Rafu. Izrael se nalazi na udaru kritika zbog odluke da grad Rafu napadne kopneno na granici sa Egiptom, u kome je više od milion Palestinaca pronašlo utočište tokom ofanzive izraeske vojske na Pojas Gaze. Palestinci

06:38 Tajms of Izrael: SAD nastavljaju sa zabranom finansiranja UNRVA Sporazum koji su postigli lideri američkog Kongresa i Bela kuće podrazumeva nastavak zabrane finansiranja UNRVA, glavne agencije UN za pomoć palestinskim izbeglicama, do marta 2025. godine, javlja Tajms of Izrael pozivajući se na dva izvora. Predsednik Džo Bajden je u januaru saopštio da se privremeno zaustavljaju nova finansiranja ove agencije, nakon optužbi Izraela da je desetine zaposlenih