Stiže kiša sa grmljavinom: Hladni front deli Srbiju na dva dela, temperatura pada za 10 do15°C

Narednih dana očekuju se česte temperaturne oscilacije

U većem delu Srbije u ovom času preovladava sunčano vreme, a do naoblačenja je došlo na severozapadu Srbije. Upravo se na severozapadu Srbije danas i očekuju kiša i pljuskovi, dok se u o stalim predelima Srbije očekuje suvo. Maksimalna temperatura biće danas od 15 do 19°C, u Beogradu do 17°C. Prvi dan vikenda doneće sunčano i veoma toplo vreme. Ujutro se slab mraz očekuje na jugu i jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura biće od -2°C na jugu do 6°C na severu