Počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je sinoć zakazao Vučić

Vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je zakazao predsednik Srbije Aleksandar Vučić počela je u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, kojoj prisustvuju najviši državni zvaničnici, pripadnici bezbednosnih službi i Vojske Srbije.

Vučić je sednicu zakazao za 09.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. On je sinoć za TV Prvu izjavio je da ima više razloga zašto je sazvana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, a ne samo teroristički napad u Moskvi, ali da je to bio neposredan povod. Aleksandar Vučić je naglasio je da je to što se desilo u Moskvi tragičan događaj koji ima svoje nesagledive posledice. U terorističkom napadu za koji je Islamska država preuzela