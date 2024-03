Ko stoji iza napada na Moskvu?

Više od 133 ljudi ubijeno je u najtežem terorističkom napadu na Rusiju koji se dogodio prekjuče.

Ko je odgovoran za napad? Islamska država (IS) preuzela je odgovornost za napad, hvaleći „islamske borce“ koji su ga izveli. Mnogi analitičari, kao i američki zvaničnici, ukazali su da je ogranak IS pod nazivom Islamska država Horasan Province (ISKP) glavni osumnjičeni – iako za sada nema dokaza za tu tvrdnju. ISKP je ogranak Islamske države u Avganistanu. Prema njihovom nazivu, to je grupa koja odbacuje moderne nacionalne granice, a zalaže se za ono što njegovi