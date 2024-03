U Srbiji sutra pre podne oblačno i suvo, popodne naoblačenje sa kišom

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro biti hladno, u većem delu Srbije prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

U prvom delu dana malo do umereno oblačno i suvo. Uz dalje povećanje oblačnosti, kiša će posle podne početi prvo na jugu i jugozapadu Srbije, a uveče i tokom noći padavinska zona proširiće se na većinu krajeva južno od Save i Dunava. Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, naročito u košavskom području, na jugu Banata očekuju se i udari olujne jačine. Najniža temperatura od minus 4 do 6, najviša od 14 do 19 stepeni Celzijusa, prenosi Tanjug. U Beogradu sutra ujutro